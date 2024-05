12 461 $ pour la fondation du CSSS des Sources

Val-des-Sources — Une nouvelle édition de la campagne du biscuit sourire Tim Hortons se déroulait du 29 avril au 5 mai dernier et les propriétaires des restaurants participants, ainsi que leur clientèle, auront une fois de plus fait preuve d’unité en recueillant la somme record de 18,8 millions de dollars pour divers organismes à travers le pays.

D’un point de vue local, le Tim du boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources a remis un chèque de 12 461 $ à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux des Sources.

Rappelons que les propriétaires de la franchise de restauration rapide valsourcienne, M. Claude Boutin et Mme Johanne Pearson et leur équipe, avaient choisi de s’associer à la Fondation en 2024, et ce, pour une quatrième année, afin d’apporter un soutien à l’achat d’équipements destinés aux usagers de l’Hôpital, CLSC et CHSLD des Sources.

La présidente de la Fondation du CSSS des Sources, Mme Marie-Paule Gendron, se disait évidemment très heureuse du résultat, ainsi que de la participation des restaurateurs et de la population en générale.

« Tous les membres du conseil d’administration de la fondation sont très heureux du résultat. L’argent ainsi amassé permettra de répondre à certaines demandes faites pour améliorer le milieu de vie des usagers du Centre de jour et au mieux-être des résidentes et résidents en CHSLD. », a-t-elle notamment mentionné.

​