Une hausse de signalement d’escroqueries à l’équipement et aux services à domicile

Actualités-l’Étincelle - Le Centre antifraude du Canada (CAFC) rapporte une hausse des signalements d’escroqueries relatives à la vente de services et d’équipements à domicile.

Selon les informations obtenues, les victimes seraient abordées via de la publicité sur les médias sociaux ou encore par des appels de télémarketing et/ou même des vendeurs itinérants.

Le mode opératoire serait sensiblement toujours pareil, soit qu’après que les victimes eussent reçu la demande de fournir leurs coordonnées, ces derniers se voient contacter pour une prise de rendez-vous à domicile, durant laquelle une vente sous pression, voire même des plus insistantes, pousse parfois certains consommateurs à acheter un produit ou signer un contrat pour un service qu’il ne désire pas et/ou qu’ils n’ont pas réellement besoin.

Généralement les produits ou services sont offerts à des prix inférieurs à la valeur marchande conventionnelle et les vendeurs vont jusqu’à exercer une pression pour signer un contrat ou prépayer l’équipement ou le produit, afin de s’assurer de bénéficier d’une subvention gouvernementale.

On rapporte que parmi les cas les plus fréquents, on retrouve notamment : le nettoyage de conduits, l’achat de chaudières, chauffe-eau et autre appareil électroménager, les services de pavage, des travaux généraux, des services d’entretien ménager, ainsi que les services Internet, de câble ou de téléphonie cellulaire.

D’après les signalements reçus, les consommateurs indiqueraient que la qualité des travaux ou de l’équipement ne vaudrait souvent pas le prix payé et que, dans certains cas, les garanties ne se verraient pas valides.

Or, il faut savoir que des périodes de réflexions peuvent être possibles avant de s’engager dans un contrat et que des droits existent pour les consommateurs au Canada. Il est donc important de bien les connaître et de demeurer vigilant avant de procéder à de telles transactions.

« Toute personne qui croit avoir été victime de cybercriminalité ou de fraude est priée de le signaler à la police et au Centre antifraude du Canada (CAFC), au moyen de son système de signalement en ligne ou par téléphone au 1-888-495-8501. Si un incident s’est produit, mais que vous n’êtes pas tombé dans le piège, signalez-le tout de même au CAFC. »