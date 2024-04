Francis Corriveau joue les héros pour le Promutuel/Construitech en prolongation

Windsor - La ligue de hockey commerciale CGW de Windsor a conclu sa saison le week-end dernier, avec la présentation du match participation opposant les 3e et 4e places, ainsi que la grande finale des séries.

Même si le match participation se voulait davantage une joute amicale de fin de saison entre les deux formations reléguées au bas du classement, ce dernier aura tout de même donné lieu à de beaux élans offensifs, alors que le GMCA l’a emporté par la marque de 7 à 4 sur le St-Gab’s/Plomberie C. Auger.

Dans le duel qui retenait principalement l’attention, le Promutuel/Construitech avait rendez-vous avec la formation du Bar Val-Joli.

Détenant une avance de 3 à 1 en début de troisième, le Promutuel a une fois de plus été témoin de la ténacité de son adversaire, alors que ce dernier est revenu de l’arrière pour égaler la marque en fin d’engagement, propulsant ainsi les deux équipes en période de prolongation.

Bénéficiant de l’avantage d’un homme en première période de surtemps, les porte-couleurs du Bar Val-Joli avaient toutes les raisons de croire en leur chance de l’emporter, alors qu’un filet leur conférerait les honneurs des éliminatoires de la ligue CGW.

Toutefois, un revirement en zone offensive permit à la défense du Promutuel de reprendre possession de la rondelle et de relancer l’attaque, si bien que Francis Corriveau se présenta en zone du Val-Joli et joua les héros en trompant la vigilance du gardien Mathieu Bernier en désavantage numérique, procurant ainsi la victoire et le titre de « Champions 2024 » à sa formation.

En plus de Francis Corriveau, Phil Dubois, Dylan Girard et Matthieu Corriveau ont aussi marqué pour le Promutuel/Construitech, alors que Ben Bissonnette, David Massé et JF Dutilly ont assuré la réplique au cours de ce match.

Mentionnons au passage l’excellent travail des gardiens en présence dans ce match, qui aura été une fois de plus à l’image de plusieurs autres duels dans la ligue cette année, c’est-à-dire âprement disputé.