Nouvelle tarification pour le Camp de Jour à Windsor

Windsor – La Ville de Windsor ainsi que les municipalités de Val-Joli et de Saint-François-Xavier-de-Brompton, tiennent à informer leurs citoyens des récents ajustements concernant les frais de camps de jour pour l’été 2024.

Après un examen attentif des coûts, la décision a été prise d’augmenter les frais de participation à 350 $ par enfant pour la saison, soit un bloc de sept semaines, pour les résidents des trois municipalités.

Le tarif du service de garde, pour sa part, passe à 235 $ pour la saison. De plus, les familles qui ont plus d’un enfant bénéficieront d’un rabais de 20 % sur l’ensemble de leur inscription. À noter qu’une huitième semaine est disponible avec des places limitées.

Cette nouvelle tarification est nécessaire dans le contexte où la Ville et les municipalités de Val- Joli et de Saint-François-Xavier désirent maintenir ce service pour leur population. Nous comprenons que toute augmentation de tarif peut poser des défis pour les familles, c’est pourquoi nous tenons à vous assurer que la municipalité fait tout en son possible pour maintenir les coûts aussi bas que possible.

Il est important de souligner que malgré cette hausse, les frais de camps de jour dans demeurent les plus compétitifs puisque nous sommes encore sous la moyenne régionale et provinciale.