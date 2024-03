Le Salon empreinte d’art aura lieu à l’église Saint-Andrew de Melbourne

Melbourne - La deuxième édition du salon empreinte d’art aura lieu du 17 au 20 mai prochain à l’église historique Saint-Andrew, 1169, route 243, à Melbourne.

En fait, le Salon se tiendra à la galerie Perkins. « Il s’agit en fait d’un événement artistique époustouflant », soutient Rebecca Taylor, directrice de la Galerie Perkins et co-organisatrice du Salon empreinte d’art.

Après de nombreuses délibérations, le jury a fait sa sélection et les organisateurs du Salon empreinte d’art sont heureux de compter sur la participation d’artistes et de galeries du Québec et de l’Ontario.

Ainsi, près d’une trentaine de participants ont confirmé leur présence.

« Lors de ce Salon, une multitude d’œuvres d’art seront présentées pour le plus grand plaisir des visiteurs et elles seront également disponibles à la vente. La vision du Salon empreinte d’art est de créer un événement unificateur qui favorisera la découverte et l’art sous toutes ses formes comme la peinture, la sculpture, la photographie, et la mode », de dire Mme Taylor.

Une exposition de voitures, de véritables œuvres d’art, est également prévue. « Cette année, nous ajouterons aussi un atelier d’art pour les jeunes créatifs âgés de 5 à 18 ans. Notre objectif à travers cet événement artistique est de laisser une impression durable tant auprès des membres de la communauté artistique que du public. L’événement est ouvert à tous », insiste Mme Taylor.

Jean-Claude Poitras, qui a assumé le rôle de président d’honneur lors de la première édition, sera le porte-parole d’honneur de cette année.

La présidence d’honneur 2024 a été confiée à Pyer Lyne Deslauriers, propriétaire du Golf & Chalet Le Belle-View.