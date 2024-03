Les finalistes sont maintenant connus dans la ligue commerciale CGW

Windsor - Le dernier programme du tournoi à la ronde des séries de la ligue commerciale CGW de Windsor était disputé dimanche soir dernier, sur la patinoire du Centre J.A. Lemay.

Bien que l’on avait déjà une idée passablement claire de ce à quoi ressemblerait le tableau des affrontements finaux ; il n’en demeurait pas moins que les joutes de cette soirée avaient une saveur particulière, car les mêmes équipes se livreront duel dans leur finale respective.

Ainsi, le Bar Val-Joli, qui connaît des séries du tonnerre jusqu’à présent a fait preuve de caractère en revenant de l’arrière pour disposer du Promutuel/Construitech par la marque de 6 à 5 en fusillade. Thomas Fredette (2-0), JF Dutilly (1-1), Jasoin Champagne (1-1) et David Massé (0-2), ont amassé deux points chacun pour le Bar Val-Joli, alors que Dominic Fredette (2-0), Matthieu Corriveau (2-0), Francis Corriveau (0-2) et Gabriel Morneau (0-2) ont fait de même pour le Construitech dans la défaite.

Dans l’autre match de la soirée, le St-Gab’s/Plomberie C. Auger a baissé pavillon devant le GMCA qui l’a emporté au pointage de 5 à 2. Les joueurs Brandon Tracy (2-1) et Michael Couture (1-1) se sont notamment imposés pour le GMCA, tandis que Sébastien Dubois (1-1) et Raphaël Brin (1-0) ont assuré la réplique pour l’adversaire.

Les finales le samedi 30 mars

C’est donc dire que les formations du GMCA (26 pts) et du St-Gab’s/Plomberie C. Auger (20 pts) se disputeront les honneurs de la petite finale dès 16h30 en après-midi le samedi.

L’autre duel tant attendu du long week-end de Pâques, opposera un peu plus tard, le Promutuel/Construitech (46 pts) au Bar Val-Joli (45 pts) dans la grosse finale, qui est quant à elle prévue être disputée à compter de 18h.