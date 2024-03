Départ à la retraite pour Chantal Darveau

Windsor - Cette semaine sera la dernière semaine de travail pour Chantal Darveau. Après 18 ans de travail comme directrice du Journal Actualités-L’Étincelle, Chantal nous quitte pour une retraite bien méritée.

Chantal a toujours été impliquée dans le commerce local. Avant de se joindre à notre équipe, elle a été propriétaire d’une chaîne de boutique de vêtements.

Au début c’était Bo Jeans qui est ensuite devenue Zone X. Elle a fondé 6 boutiques dans les villes de Windsor, Richmond, Drummondville, Magog, Sherbrooke et Coaticook.

Son départ laisse un vide auprès, de ses compagnons et compagnes de travail ainsi qu’auprès de ses clients et amis. Son dynamisme et son implication étaient admirés de tous.

Elle a toujours pris à cœur le développement de notre région.

Bonne retraite à Chantal qui passera plus d’heures auprès de son mari Armand !