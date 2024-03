Des travaux d’aménagement sylvicole seront effectués par le Groupe Laroche

Windsor - Des travaux d’aménagement sylvicole seront réalisés prochainement par le Groupe Laroche, entre l’intersection de la rue Maurice Bachand et la route 249, et la voie d’accès à l’autoroute 55. Dans le cadre de ces travaux d’aménagement, certains arbres seront coupés sur cette portion de terrain appartenant à la Ville de Windsor.

Comme il s’agit d’un terrain boisé, des analyses ont été effectuées par l’entreprise SNG Foresterie-Conseil afin de caractériser le milieu naturel pour assurer un aménagement qui respecte les règles, notamment en ce qui concerne la protection des milieux humides et cours d’eau sur le site visé par le projet.

Pour M. Daniel Gagnon, ingénieur forestier chez SNG Foresterie-Conseil qui a réalisé la caractérisation du milieu, « il ne fait aucun doute que le processus d’aménagement fera appel à des techniques modernes qui réduisent au maximum les dommages collatéraux sur le terrain. La protection des bandes riveraines, des cours d’eau et des milieux humides a été une priorité pour nous dans ce projet. Il faut comprendre que nous avons affaire à un milieu qui a déjà été altéré par le passé, et le projet d’aménagement que nous avons proposé vise à réhabiliter et restaurer le site par un reboisement qui permettra de contrôler, par l’élimination de tiges indésirables et la mise en terre d’essences adaptées au site, la prolifération d’espèces exotiques envahissantes problématiques en Estrie, comme le Nerprun, que nous avons déjà identifié sur le site. »



Appuyés par des recommandations précises et détaillées, les intervenants qui effectueront les travaux s’assureront de cibler les arbres préalablement marqués par la firme SNG Foresterie-Conseil, soit principalement des arbres malades ou abimés, tout en préservant les arbres et la végétation nécessaires à la santé de l'écosystème.