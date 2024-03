Éoliennes : des promoteurs ont de l’intérêt pour le Val-Saint-François

Val-Saint-François — Des promoteurs ont approché certaines municipalités du Val-Saint-François dans le but d’installer des éoliennes sur leur territoire.

C’est le cas de Saint-François-Xavier-de-Brompton où des entreprises privées sont intéressées à y faire de la prospection pour vérifier le potentiel éolien de certaines zones.

« Nous avons eu des demandes dans ce sens. Nous n’avons encore pris aucune décision. En fait, c’est la MRC qui va vraiment gérer le dossier. Éventuellement, les municipalités devront prendre position, mais pour l’instant, c’est un peu tôt. C’est une approche coordonnée avec la MRC », souligne Adam Rousseau, maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Selon les informations obtenues par Actualités-L’Étincelle, d’autres municipalités du Val-Saint-François ont été approchées par des promoteurs.

« Des citoyens ont reçu la visite de certaines entreprises pour de l’exploration, mais sans plus. Aucune résolution n’a été adoptée par le conseil de Saint-François-Xavier-de-Brompton. Personne n’a encore donné son accord. Aucune entreprise n’a reçu le feu vert pour réaliser quoi que ce soit sur le territoire de la MRC. Il y a un intérêt pour le territoire, mais nous en sommes aux balbutiements dans cette affaire », de dire M. Rousseau.

MRC

D’ailleurs, les membres du conseil de la MRC du Val-Saint-François étaient réunis en séance extraordinaire mercredi dernier pour discuter de la question.

« Avant de prendre une décision favorable ou non, nous voulons bien nous informer. Nous voulons prendre notre temps pour connaître tous les aspects du dossier. Cette réalité-là s’en vient. Les citoyens seront au courant de toutes les étapes. Nous n’avons pas à prendre une décision de façon rapide. Il n’y a pas un promoteur qui nous pousse dans le dos », affirme Pierre Tétreault, préfet de la MRC du Val-Saint-François.

Dans ce dossier, la MRC vient d’accorder un contrat d’accompagnement à l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

« C’est vraiment une façon d’aller chercher de l’information pour ensuite être capable de donner de l’information aux citoyens. Nous parlons ici du processus de communication. Cette étape arrive avant même de décider si nous sommes en faveur des éoliennes sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François », soutient le préfet.

Dans un premier temps, les propriétaires des terrains convoités devront donner leur accord. Puis, les municipalités devront donner le feu vert au projet. Après quoi, l’autorisation de la MRC est nécessaire. Ce n’est donc pas demain matin que les éoliennes pousseront sur le territoire du Val-Saint-François.

Ce dossier ne fait déjà pas l’unanimité comme dans d’autres MRC. D’ailleurs, des citoyens étaient présents lors de la séance extraordinaire durant laquelle ils ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’installation d’éoliennes sur le territoire de la MRC.

« Les MRC et les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce plan de transition énergétique et il est important de le faire sans dénaturer notre territoire. Il y a des retombées intéressantes à considérer pour nos communautés, d’un point vu énergétique et financier, et nous tenons à les comprendre et à les évaluer collectivement. Nous avons décidé de prendre le temps de bien faire les choses sans se précipiter », ajoute M. Tétrault.