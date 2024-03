Un nouveau service d’initiation aux usages numériques disponible aux aînés de la région

Val-des-Sources - Julie-Pier Bissonnette, bien connu dans la région de la MRC des Sources en raison de son travail d’agente de développement à la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor, vient de lancée sur un plan tout à fait personnel, un tout nouveau service d’aide destiné aux aînés de la région et de l’Estrie.

Il s’agit en fait d’un programme d’ateliers permettant aux personnes âgées de 50 ans et plus de s’initier ou encore de se perfectionner avec les techniques de bases reliées à l’utilisation d’un téléphone cellulaire et/ou d’une tablette électronique.

L’entreprise qui offre le service, porte le nom de Les Ateliers Pixels et celui-ci est disponible depuis le milieu du mois de janvier dernier. Il a comme objectif principal d’apporter du soutien aux aînés par l’entremise d’organismes en place dans le milieu.

« Le service n’est présentement pas offert sur une base individuelle ou indépendante. Dans les faits, comme les ateliers ne sont malheureusement pas exempts de frais et qu’il en coûte un certain montant pour y accéder, je privilégie de travailler avec les différents organismes, où des membres et/ou citoyens auraient placés une demande de soutien, afin de tenter de trouver avec eux les potentielles portes d’accès économiques à la réalisation du programme de formations. Cette initiative m’est venue du fait que j’ai eu à animer des ateliers de ce genre au cours de la dernière année, ce qui m’a notamment permis de déceler un besoin réel dans la communauté. Il est primordial de pouvoir bien accompagner nos aînés dans la découverte parfois quasi complète du mode de fonctionnement d’un appareil mobile. Il en va également d’un besoin pour eux, de mieux connaître le volet des applications, de la navigation, de faire un survol des réseaux sociaux, tout en recevant quelques notions initiales relatives à la sécurité informatique. », de confier la propriétaire.

Cette dernière mentionna également que le programme formatif proposé s’échelonne généralement sur quatre séances de deux heures, à raison d’une séance par semaine. De plus, afin d’être en mesure d’apporter un maximum de soutien, Mlle Bissonnette précisa que le nombre de participants par groupe est actuellement restreint entre six et huit personnes.

« Il faut comprendre que ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec la technologie mobile et c’est tout à fait correct. Parfois on peut partir d’aussi loin que définir la fonctionnalité de chacune des touches d’un appareil, allant du bouton de mise en marche à celui du mode d’un appel vidéo. Dans le fond l’idée c’est de réduire au maximum, voire même d’éliminer les craintes que les gens pourraient avoir à demander de l’aide quant à l’utilisation de base de ces appareils numériques, permettant ainsi d’offrir une certaine autonomie aux usagers qui souhaiteraient s’en prévaloir. Un service plus pointu au niveau de certains programmes de la suite office, peuvent aussi être disponible pour les plus avancés. », de conclure la jeune femme.

Pour les organismes, ainsi que ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage sur le service offert, il est possible de contacter Julie-Pier Bissonnette à l’adresse courriel suivante : [email protected] .