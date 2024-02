Mélissa Lacroix élue reine 2024 du Carnaval des Glaces de Danville

Danville — La toujours très attendue soirée de couronnement de la reine du carnaval des Glaces de Danville, qui se déroulait dans la grande salle du centre communautaire Mgr Thibault le samedi 3 février dernier, promu officiellement la duchesse Mélissa Lacroix au poste de digne successeure de Carolyn Vigneux, à titre de reine du Carnaval danvillois.

Ce moment empreint d’émotions marquait également le point de clôture de la 34e édition, où une fois de plus cette année, les carnavaleux ont eu droit à une panoplie d’activités diversifiées. Ces derniers auront su être agrémentés de belle façon par une programmation active et toujours des plus appréciées.

Bien que le bilan officiel reste encore à faire quelques jours seulement après l’événement, il est d’ores et déjà possible pour les organisateurs de parler d’une édition des plus satisfaisantes.

La soirée d’improvisation de la LNI a fait salle comble et aura de nouveau conquis l’auditoire, tandis que la journée familiale extérieure aura atteint son objectif de rallier enfants et familles en grand nombre, dans le but de savourer pleinement les plaisirs d’hiver.

S’en est suivi une fin de journée où spectacle et feu de camp auront su agréablement compléter le programme. La seule petite ombre au tableau, si elle en est une, fut peut-être le niveau de participation un peu plus faible qu’anticipée au spectacle du groupe musical professionnel Yélo Molo, alors que plusieurs billets n’ont malheureusement pas trouvé preneurs pour cette soirée.

Cela dit, lorsque l’on regarde l’ensemble des trois fins de semaine d’activités du Carnaval des Glaces 2024, on ne peut que constater l’engouement qui demeure pour cet événement signature, devenu un incontournable pour Danville et la MRC des Sources.

À noter qu’il reste encore une dernière activité au programme post-carnaval, si l’on peut s’exprimer ainsi, alors que le comité organisateur s’associe aux professionnels de la CPW pour offrir un gala de lutte haut en couleur où les prouesses athlétiques des athlètes seront mises en valeur pour le grand public.

L’événement, qui sera présenté le samedi 17 février à 20 h, se déroulera lui aussi dans l’ancien gymnase du centre Mgr Thibault, situé au 51 de la rue Cleveland. Les billets sont disponibles en quantités limitées, pour réservation : 819-806-7839.