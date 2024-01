CPE à Saint-François : le député Bachand suit de près le dossier

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Selon le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, dans le dossier du CPE de 63 places à Saint-François-Xavier-de-Brompton, les délais « s’expliquent », mais ils demeurent « malheureux ».

Il y a deux ans, une annonce a été faite pour confirmer la construction de CPE à Racine et à Saint-François-Xavier-de-Brompton sous la responsabilité du CPE Magimo.

« À ce moment-là, nous espérions au gouvernement que, dans un délai de deux ans, ces places en garderie auraient pu être disponibles. La Covid n’a pas aidé. Le projet a été confronté à un manque d’ingénieurs et d’architectes. Les prix ont explosé », de dire le député Bachand.

À Racine, les derniers plans ont été déposés au ministère. Dans les prochains mois, la construction devrait débuter.

À Saint-François, il n’y a eu aucun dépôt de plan de la part du CPE Magimo. « Il y a la question du terrain qui n’est pas desservi en aqueduc. On doit donc y aller avec un puits artésien. Des prélèvements ont été réalisés. Il reste à savoir quel type d’équipements sera nécessaire pour rendre l’eau potable. L’offre d’achat du terrain est conditionnelle à l’obtention d’un certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette démarche suit son cours présentement », affirme M. Bachand.

Au départ, les CPE de Racine et de Saint-François devaient présenter les mêmes plans. Cependant, à Saint-François, on a voulu ajouter des bureaux et une cuisine. « Donc, ce ne sont plus les mêmes plans. L’analyse ne peut donc pas se faire de façon simultanée. Le CPE a ainsi demandé un délai pour Saint-François », soutient le député.

Ce délai s’étire jusqu’au mois de mai prochain. C’est donc dire que l’ouverture du CPE à Saint-François ne pourra se faire avant 2025. Il faut que les plans en question soient autorisés par le ministère. À Racine, c’est déjà fait contrairement à Saint-François.

« Il y a des choses qu’on contrôle et il y a des choses qu’on ne contrôle pas. C’est un dossier que nous suivons de très près. Nous comprenons l’impatience des parents. Nous voulons que ce soit construit le plus rapidement possible, mais si le promoteur ne dépose pas les plans, on ne peut pas faire d’analyse », mentionne M. Bachand.

À Windsor, les plans ont été acceptés avant Noël. C’est donc dire que le projet d’agrandissement devrait être réalisé sous peu.

« Avec Windsor et Racine, Saint-François sera entouré de nouvelles places en garderie. Si les plans ne sont pas similaires, ça va retarder », de conclure le député.