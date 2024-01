Un nouveau souffle pour le Festival Gourmand de Val-des-Sources

Val-des-Sources– Le Festival Gourmand est un événement important pour la population de Val-des-Sources depuis plusieurs années. Comme l’année 2024 marquera le 125e anniversaire de la municipalité, cela semblait un bon moment de repenser le festival pour le remettre au goût du jour.

Rappelons d’abord que le Festival Gourmand est un organisme indépendant de la Ville de Val-des-Sources. Cependant comme celle-ci lui apporte un appui majeur annuellement (service, commandite, etc.), il est important pour le conseil municipal de s’assurer d’une pérennisation de l’événement tout en minimisant l’impact financier sur les contribuables. Dans cette optique, la Ville participera à la mise en place d’un tout nouveau conseil d’administration pour l’édition 2024 grâce à un appel de candidatures à venir.

Les partenaires, les bénévoles et les organismes seront toujours au cœur de l’orientation du festival. Une soirée de consultation aura lieu prochainement afin d’inviter les citoyens à nous faire part de leur vision pour le festival. Nous voulons savoir ce qui leur tient à cœur : formule, accessibilité, objectif, etc.

« Le but de la démarche est d’assurer la pérennité de l’événement, tout en s’assurant que le festival plaise à la population. Le Festival Gourmand rassemble les citoyens depuis plusieurs décennies et nous souhaitons que cela se poursuive. Nous avons mandaté notre directeur général adjoint et du développement du territoire pour effectuer cette réorganisation », affirme Hugues Grimard, le maire de Val-des-Sources.

La Ville de Val-des-Sources tient à remercier les conseils d’administration passés, monsieur Jacques Benoit ainsi que monsieur René Collard pour leur dévouement au sein de cet événement si cher à Val-des-Sources.