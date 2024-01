La Classe hors frontière en période de recrutement

Windsor — L’école de rue La Classe hors frontière, qui offre un milieu scolaire souple aux jeunes de 16 ans et plus souhaitant poursuivre leurs études à leur rythme, est présentement en période de recrutement.

Issues d’un partenariat entre le Centre d’éducation des adultes des Sommets et le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, ce milieu scolaire alternatif a pour objectif d’offrir des occasions pour les jeunes de concrétiser leur projet de vie scolaire tout en développant des connaissances et des compétences multiples.

En plus de favoriser l’apprentissage personnalisé en français et en mathématiques, les élèves ont l’opportunité de participer à diverses activités favorisant leur engagement citoyen dans la communauté.

« Nous travaillons avec de petits groupes. Actuellement, nous offrons nos services à six élèves. Par exemple, ce peut être une personne de 25 ans qui décide de terminer son secondaire et qui est plus ou moins à l’aise à se joindre à un groupe régulier. Nous offrons un service plus personnalisé. Chez nous, c’est un milieu structuré, mais souple », souligne Kénia Alvarado, intervenante au Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson, en mentionnant que l’école peut accueillir une dizaine d’élèves.

À travers les cours, des ateliers de croissance personnels sont prévus à l’horaire. « Les gens inscrits à l’école ont souvent beaucoup d’obstacles personnels qui les empêchent de bien fonctionner dans leurs études. Nous sommes là pour les accompagner dans leur cheminement en leur fixant des objectifs réalisables », de dire Mme Alvarado, en insistant sur le fait que les cours ainsi que les activités sont offerts gratuitement à Windsor.

Jean-Philippe Raté, 42 ans, a décidé de retourner sur les bancs d’école en 2021. « À mon arrivée, je me sentais égaré dans la vie. La Classe hors frontière m’a aidé à me recentrer pour être mieux équilibré. Johanne Lepage, du Centre d’éducation des adultes des Sommets, et les intervenantes psychosociales du Carrefour jeunesse-emploi sont de très bonnes ressources à qui on peut se confier pour être plus léger dans nos études. Il ne faut pas oublier les professeurs qui sont très sympathiques », témoigne-t-il.

« D’aussi loin que je me souvienne, j’ai souvent reculé devant certains obstacles lorsque les choses devenaient plus difficiles. Je suis retourné aux études pour réaliser mes rêves. L’encadrement autour de moi m’ont fait voir une autre facette des choses pour apprendre autrement. Le fait d’apprendre à mon rythme soulève de nouveaux défis et de nouvelles réussites. Merci au Centre d’éducation des adultes et au Carrefour jeunesse-emploi de m’avoir aidé dans mon parcours scolaire et dans ma vie d’adulte », raconte Benoit Chapdelaine, 25 ans, un autre élève de l’école.

« La Classe hors frontière est une manière pour moi de me lancer dans un nouveau départ. C’est un bon choix dans ma vie. J’ai eu des difficultés dans ma vie et l’école m’a permis de réussir les mathématiques de secondaire quatre et de me reprendre en main », soutient Michaël Gaudreault, 18 ans.

Pour l’inscription ou pour toutes autres informations supplémentaires, on peut communiquer au 819 845-5900.