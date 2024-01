Trois façons d’éviter les arnaques en ligne

(EN) On ne pense jamais que ça pourrait nous arriver, mais en réalité, n’importe qui peut être victime d’une fraude en ligne. En effet, ces arnaques ne cessent d’évoluer et de devenir plus difficiles à détecter. Voici néanmoins trois façons de les éviter.

Portez attention aux détailsCe n’est pas toujours facile de démasquer une arnaque, mais en faisant attention, on peut typiquement déceler quelques signes suspects. Assurez-vous que les adresses des sites Web que vous visitez et les adresses d’origine des courriels que vous recevez sont exemptes de coquilles. Le manque de professionnalisme sur un site ou dans un courriel (coquilles ou logo flou, par exemple) est un mauvais signe. En visitant le site Web d’un magasin ou d’une entreprise, consultez toujours ses politiques et ses coordonnées, et assurez-vous que l’adresse est bien précédée d’un « https » ou d’un symbole de cadenas. N’oubliez pas que le gouvernement ne vous demandera jamais de fournir des renseignements personnels dans un courriel, un texto ou un message vocal.

Demandez une confirmationSi vous recevez un message inhabituel qui prétend provenir d’une personne que vous connaissez, utilisez un mode de communication différent, comme un appel téléphonique, pour joindre la personne et confirmer que le message ne provient pas d’un arnaqueur. Vous pourriez par exemple recevoir un texto qui proviendrait prétendument de votre petit-fils indiquant qu’il a besoin d’argent immédiatement, ou un courriel de votre patron vous incitant à acheter des cartes-cadeaux, ce sont là deux types de fraude bien répandus.

Améliorez votre niveau d’alphabétisation numériqueLes fraudes évoluent constamment, mais plus on est à l’aise avec la technologie, mieux on sait reconnaître les signes suspects. De nombreuses sources réputées peuvent vous aider à améliorer vos aptitudes en matière de technologie. Parmi elles se trouve ABC Alpha pour la vie Canada, un organisme sans but lucratif qui offre des cours et des outils gratuits pour développer vos compétences numériques.

Fiez-vous à votre intuition et souvenez-vous qu’on n’est jamais trop prudent! Vous trouverez des conseils fiables et des ressources gratuites pour vous aider à assurer votre sécurité en ligne à l’adresse abcconnexiondapprentissage.ca.

