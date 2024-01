Légère hausse de la population dans la MRC du Val-Saint-François

Val-Saint-François — La MRC du Val-Saint-François a connu une hausse de sa population de 1,74 % comparativement à l’année dernière. Ainsi, le nombre de personnes habitant sur ce territoire est passé de 32 568 à 33 136, une augmentation de 568.

Avec ses 138 nouveaux citoyens, c’est Saint-Denis-de-Brompton qui se classe au premier rang du palmarès des populations de la MRC du Val-Saint-François, une hausse de 2,84 %. La population passe donc de 4852 à 4990.

Par ailleurs, au deuxième rang, Saint-François-Xavier-de-Brompton a accueilli 104 nouveaux arrivants pour une augmentation de 4,16 %. La population atteint 2601 en 2023, comparativement à 2497 en 2022.

Le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton se réjouit par ces résultats. « En étant dans la couronne de Sherbrooke, nous avons une position avantageuse. J’ose croire que si nous nous classons aussi bien, c’est grâce aux efforts du conseil municipal pour rendre plus attrayante la municipalité », de commenter Adam Rousseau, en faisant référence au parc des Pionniers et aux services s’adressant aux familles.

Et selon lui, ce n’est qu’un début. Ils constatent entre autres plusieurs projets de développement domiciliaire sur le territoire de Saint-François-Xavier-de-Brompton. « Trois projets ont fait l’objet de consultations publiques. Un autre projet sera annoncé sous peu. Il s’agit de 108 logements en plein cœur du village. Il y aura 14 immeubles de huit logements », précise M. Rousseau.

« Je suis vraiment contant de voir ces chiffres-là. Nos orientations et notre volonté de développer un sentiment d’appartenance portent fruit. Il suffit de développer intelligemment. Et nous avons prévu le coup. Par exemple, le parc municipal répond aux besoins futurs de la communauté. C’est la même chose pour le CPE et pour l’agrandissement de l’école. Tout ça, ça va être bon pour nos services de proximité.

Au troisième rang, Richmond passe de 3357 à 3440 habitants, soit 83 de plus qu’en 2022, une hausse de 2,47 %.

Stoke (70), Valcourt Ville (53), Val-Joli (47), Windsor (44), Maricourt (37), Cleveland (24), Ulverton (18) et Saint-Anne-de-la-Rochelle (16) ont vu leur population augmenter.

En revanche, la population de certaines autres municipalités a baissé comme c’est le cas à Bonsecours (-13), à Lawrenceville (-11) et à Racine (-10).

C’est le cas aussi de Saint-Claude (-10), de Valcourt Canton (-9), de Kingsbury (-8) et Melbourne Canton (-5).