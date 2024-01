L’amélioration continue au cœur de la culture Domtar

Windsor - L’usine Domtar de Windsor peut compter sur des gens d’expérience, des équipements performants, des méthodes de travail rigoureuses et sur une culture d’amélioration continue. À travers les années, différentes méthodes ont été utilisées pour résoudre des problèmes et maintenir la productivité. Depuis 2021, la méthodologie Lean Six Sigma est de plus en plus utilisée à l’usine de Windsor pour réduire le gaspillage de temps et de ressources et pour accroître l’efficacité tout en contrôlant les coûts.

Cette méthodologie est basée sur un processus de certification progressif à 5 niveaux (ceintures) : blanche (connaissance de base), jaune (compréhension plus approfondie), verte (connaissance solide), noire (expert) et maître (leader dans l’application Six Sigma). À l’usine de Windsor, près d’une vingtaine de professionnels ont obtenu ou sont en processus d’obtention de leur certification jaune, verte ou noire.

Les six étapes de l’outil : reconnaître, définir, mesurer, analyser, améliorer et contrôler

La démarche Lean Six Sigma implique la participation de plusieurs employés pour former une équipe multidisciplinaire. Une fois le problème identifié, une collecte de données permet de mesurer la variabilité et l’efficacité du processus. L’équipe analyse ensuite les données pour comprendre pourquoi le processus ne fonctionne pas comme prévu. Avec l’identification des causes, l’équipe propose des améliorations à mettre en œuvre puis des moyens de contrôle sont déployés pour assurer l’efficacité et la stabilité du processus dans le temps.

Comment cette méthode vit-elle à l’usine ?

En 2023, les outils Lean Six Sigma ont été utilisés pour plus d’une dizaine d’activités d’amélioration continue afin de résoudre des enjeux ou d’accroître l’efficacité de certains processus à travers l’usine. Que ce soit pour améliorer la qualité d’écorçage, réduire l’encrassement d’un équipement, bonifier la sécurité entourant la cohabitation entre les chariots élévateurs, les piétons et les véhicules de guidage automatisé (VDA) ou encore faciliter l’enfilage de la feuille sur la machine à papier, cette méthodologie s’appuie sur une démarche structurée et rigoureuse qui donne des résultats. Le succès repose sur l’engagement des employés à toujours innover pour l’avenir de notre usine.

Texte par Andréanne Duchemin