Le conseil 3322 des chevaliers de Colomb de Danville honore ses membres jubilaires

Danville — Lors d’un brunch organisé le dimanche 19 novembre dernier, les chevaliers de Colomb de Danville ont profité de l’occasion pour honorer certains de leurs frères ayant cumulé plus de 25 ans et même 50 ans de chevalerie et d’implications bénévoles dans la communauté.

On estime à près d’une centaine, le nombre de personnes, principalement des parents et amis, à s’être déplacées pour assister à la cérémonie protocolaire visant à honorer les 30 jubilaires présents, lors de cette activité qui se déroulait à la salle du conseil, située sur la 1re avenue à Danville.

La mairesse Martine Satre, ainsi que les députés André Bachand (Richmond) et Alain Rayes (Richmond-Arthabaska), était toute réunie pour accompagner le Grand-Chevalier, Pierre Therrien et les membres de l’exécutif du district régional, lors de la remise des certificats aux personnes honorées.

Plusieurs souvenirs et anecdotes du passé sont aussi venus agrémenter les présentations, ainsi que les périodes d’échanges ad lib entre les gens. Félicitations à tous !