Internet haute vitesse : près de 1 M$ pour dédommager les municipalités

Actualités — L’Étincelle — Les 16 municipalités de la circonscription électorale de Richmond recevront un total de 957 000 $ en guise de compensation pour les sommes investies pour le déploiement de solutions d’Internet haute vitesse sur leur territoire.

C’est ce qu’a confirmé, la semaine dernière, le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

« Je suis très heureux que le gouvernement du Québec reconnaisse, par cette aide financière, les initiatives entreprises par les municipalités et les MRC afin de permettre à leurs concitoyens un accès à l’internet haute vitesse. Il s’agit -là d’un besoin de la plus haute nécessité pour nos régions et il était tout à fait normal pour les communautés de prendre le taureau par les cornes et de vouloir investir en semblable matière », souligne André Bachand.

Avant la mise en place de l’Opération haute vitesse (OHV), certaines municipalités et MRC avaient pris l’initiative de soutenir financièrement le déploiement de l’Internet haute vitesse sur leur territoire. Dans une perspective d’équité pour ces municipalités et MRC, Québec compense celles qui ont accordé du financement à des entreprises privées et à des organismes sans but lucratif visant à fournir le service sur leur territoire.

« Le projet de branchement à l’internet haute vitesse de la région des Sources est un bel exemple de collaboration et de concertation du Conseil de la MRC des Sources. Il s’agit d’un travail régional où les sept municipalités du territoire ont travaillé ensemble afin d’offrir un service de proximité aux citoyens de notre région. Rappelons-nous que l’accès à l’internet haute vitesse était un réel enjeu, la MRC des Sources est donc fière du travail accompli et d’avoir pu favoriser la concertation de tous pour rendre ce service disponible régionalement », de dire Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources.

Plus précisément, ce sont sept municipalités de la MRC des Sources qui se diviseront 573 600 $, alors que neuf localités du Val-Saint-François obtiendront un total de 373 400 $.

« Tout le monde le sait, l’Internet haute vitesse est un outil essentiel au développement des communautés rurales. Je tiens à souligner la coopération entre la MRC du Val-Saint-François, les municipalités participantes et Cooptel dans ce dossier. Après avoir investi des sommes importantes dans ce projet, nous souhaitons remercier André Bachand pour sa collaboration de tous les instants pour assurer le remboursement des municipalités », mentionne Herman Herbers, maire du Canton de Cleveland.

D’ailleurs, les membres du conseil municipal du Canton de Cleveland ont adopté, le 4 décembre dernier, une résolution de remerciement adressée au député de Richmond et à Cooptel.

« Le conseil de la municipalité du Canton de Cleveland remercie le gouvernement du Québec et le député du comté de Richmond, monsieur André Bachand, pour leur décision de rembourser les municipalités ayant été proactives dans le déploiement de l’Internet haute vitesse sur leur territoire », mentionne la résolution.