Une soirée reconnaissance pour honorer les bénévoles du milieu culturel

Windsor — La MRC du Val-Saint-François a rendu hommage, le 13 novembre dernier, aux nombreux bénévoles œuvrant dans le milieu culturel.

La soirée reconnaissance a pris la forme d’un 5 à 7 qui s’est déroulée au parc historique de la Poudrière. Une soixantaine de personnes y ont pris part. Cet événement fait suite aux consultations publiques de la MRC pour le renouvellement de la politique culturelle.

« C’était une première cette année. Le but, c’est de témoigner notre reconnaissance à ces gens-là qui gardent le Val-Saint-François vivant grâce à leur engagement dans le domaine de la culture », souligne Catherine Gadbois-Laurendeau, chargée de projets en développement touristique et culturel

Selon elle, comparativement à d’autres régions, il existe une importante participation citoyenne dans le Val-Saint-François. « La culture est portée par les bénévoles et par les citoyens. Ici, il n’y a pas de nombreuses grandes institutions. C’est particulier à la région. Ça passe vraiment par les citoyens qui s’engagent bénévolement dans le milieu culturel », de dire Mme Gadbois-Laurendeau.

En fait, plus de 180 bénévoles seraient actifs dans le Val-Saint-François dans le secteur de la culture.

« Chaque organisme présent était invité à marcher sur le tapis rouge pour recevoir une affiche comportant le nom des bénévoles. Les représentants des organismes ont alors pu prendre la parole pour expliquer ce qu’ils font dans la communauté. C’était intéressant de connaître tout ce qui se fait dans le Val. Il y avait entre autres des initiatives culturelles moins connues », raconte la chargée de projet.

Les personnes présentes ont pu entendre une prestation de la harpiste Julie Miller d’Ulverton. C’était une soirée 100 % MRC du Val-Saint-François.

Il s’agissait en fait d’une activité ponctuelle. « La réponse a été très bonne. Il faudrait voir si le milieu souhaite renouveler l’expérience l’an prochain », de dire Mme Gadbois-Laurendeau.

« Depuis mon arrivée en poste, j’ai pris le pouls du milieu culturel dans le Val-Saint-François et j’ai remarqué la contribution inestimable de l’engagement des citoyens et des actions bénévoles ! J’ai confirmé cette observation pendant les Journées de la culture et je peux affirmer, sans hésiter, que la mobilisation des citoyens est un des piliers de la préservation et du rayonnement de la culture sur notre territoire. Il était temps de leur dire merci et de reconnaître ce travail souvent dans l’ombre et pourtant si précieux », soutient Catherine Gadbois-Laurendeau, chargée de projets en développement touristique et culturel.