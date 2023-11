Un dernier rendez-vous dans le cadre de la révision du PDZA du Val-Saint-François

Richmond — Suivant les consultations qui ont eu lieu cette année dans le cadre de la révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), un nouveau plan de développement se dessine et sera présenté en novembre prochain sous forme d’ateliers interactifs. La population, les producteurs et les partenaires du milieu sont attendus le 16 novembre 2023 à la salle communautaire de Richmond, situé au 820, rue Gouin à Richmond, de 16 h à 19 h.

La démarche de révision du PDZA a débuté en février dernier. Plusieurs étapes ont été complétées dont un sondage réalisé auprès des agriculteur.trices du territoire, la tenue de rencontres de discussion sur des thèmes clés avec les partenaires et les experts du milieu, ainsi qu’un forum consultatif et une consultation en ligne avec la participation des citoyen.nes. Huit chantiers ont été identifiés et seront présentés à la rencontre « Des idées à l’action », le 16 novembre prochain. Cette dernière étape viendra compléter la démarche du PDZA 2024-2029.

Les chantiers qui composeront le prochain PDZA pour la MRC du Val-Saint-François sont reliés entre autres à la promotion des produits locaux, au développement du tourisme rural et gourmand, à la cohabitation harmonieuse, à l’adaptation aux changements climatiques et l’accès à la terre pour la relève.

Afin de prévoir la logistique de cet événement, nous demandons aux gens de confirmer leur présence en ligne à : https://forms.office.com/r/SGh1tbk00D.

Pour plus d’informations sur la démarche de révision du PDZA, contactez Véronique Gagnon, agente de développement agroalimentaire à [email protected].