Danville invite ses citoyens à un collectif portant sur le développement et l’avenir de la municipalité

Danville — Le samedi 4 novembre prochain, le hall de Shipton sera l’hôte d’un atelier collectif de discussions et de réflexions sur l’avenir de la ville de Danville.

Sous le thème Bâtissons l’avenir ensemble, cette démarche du conseil municipal, en collaboration avec le comité de pilotage de la planification stratégique, permettra à la population de découvrir et mieux comprendre le plan de développement de la ville de Danville, ainsi que d’apporter sa vision pour celle-ci dans le futur.

Accompagnée de la firme Niska, l’activité, qui se déroulera de 13 h 15 à 16 h 30 au 136 de la rue Grove, est très attendue et revêt une grande importance pour l’administration municipale.

« Il s’agira d’une opportunité des plus intéressantes pour le conseil et l’équipe municipale d’aller à la rencontre des citoyens et donner la parole à un maximum de personnes, afin de recueillir les différents points de vue de la population. Nous voilà déjà rendus à mi-mandat et il est clair qu’avec l’expérience acquise au fil des derniers mois, nous sommes tous beaucoup mieux outillés face à nos rôles et responsabilités respectives à la table du conseil de ville. »

« Je peux affirmer que nous avons une équipe engagée, qui travaille avec conviction et en synergie pour le bien actuel et futur de notre municipalité. Or, après avoir dû faire face à une multitude de situations prioritaires et de dossiers ayant requis le statut d’urgent depuis notre élection, nous croyons que le moment est à présent mieux choisi pour revoir les priorisations à inclure sur le plan stratégique de Danville et de prendre le pouls des attentes actuelles de nos citoyens. Il est aussi possible que certains points et/ou idées soient, pour une raison ou pour une autre, demeurés en suspend au fil des années et si tel en est le cas, nous souhaitons que les gens s’expriment à nouveau sur le sujet, afin que nous puissions en prendre bon état à notre tour. Il est impératif de continuer à bâtir l’avenir en partenariat avec les citoyens. », de commenter la mairesse de Danville, Mme Martine Satre.

Les personnes qui seraient désireuses de participer à cet après-midi citoyen, sont invités à s’inscrire via le site internet de la ville à l’adresse : https://danville.ca/evenements/batissons-notre-avenir-ensemble/ ou encore par téléphone en composant le 819-839-2771 au poste 26.