Un nouvel outil pour agir sur les changements climatiques

Val-des-Sources – Constatant les nombreux défis des changements climatiques pour notre territoire, notamment ceux en lien avec l’utilisation et la gestion de l’eau, la MRC des Sources mets en place un nouveau fonds visant à appuyer les initiatives des organismes du milieu.

Un appel à projets est lancé jusqu’au 15 décembre 2023 pour recevoir différentes propositions ayant un impact positif sur les enjeux suivants : la qualité et la disponibilité de l’eau, la sensibilisation et l’éducation aux bonnes pratiques de gestion et d’utilisation de l’eau, les milieux humides et hydriques, le contrôle des espèces exotiques envahissantes, les inondations et l’adaptation de pratiques agricoles. Les projets peuvent bénéficier d’une subvention d’un montant maximal de 15 000 $ et ils doivent être terminés au plus tard le 1er février 2025.

Les personnes intéressées à déposer un projet peuvent se procurer les documents en écrivant à Mme Marie Durand à l’adresse [email protected]. Une aide technique pour compléter le dépôt de la demande sera aussi disponible.

Le Fonds Eau et résilience climatique a été mis en place pour soutenir la réalisation d’actions dans le cadre de différentes planifications en aménagement du territoire dont le Plan d’adaptation aux changements climatiques, le Plan de développement de la zone agricole, le Plan régional des milieux humides et hydriques et le Schéma d’aménagement et de développement durable.