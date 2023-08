Le déploiement de la fibre optique se poursuit dans les Sources

MRC des Sources — Malgré le fait que l’objectif de départ était de brancher à la fibre optique, l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources en moins de 21 mois, il semble que le déploiement se fasse tout de même relativement bien malgré le retard.

Rappelons qu’en mars 2021, les sept municipalités de la MRC des Sources annonçaient la concrétisation d’une entente avec le fournisseur estrien de services de télécommunications Cooptel, pour faire le déploiement à la maison de l’internet haute vitesse par fibre optique sur le territoire.

Or, comme la période initialement prévue se voit à présent dépassée, le journal Actualités-l’étincelle s’est penchée sur le dossier, afin de tenter d’obtenir une mise au point de la situation de la part de la MRC et de Cooptel.

Tout d’abord du côté des bureaux de la municipalité régionale de comté, on nous affirme que le projet, qui est entièrement chapeauté par le fournisseur internet, suit actuellement son cours sur le terrain, tout en précisant que chacun des villes et villages de la MRC, sont prêt à recevoir les services chez eux et coopère au maximum de leur capacité dans le dossier.

De plus, on nous indique que de plus en plus de gens établis dans en secteur rural, se voit maintenant branchés ou encore en voie de l’être très prochainement.

Du côté de la coopérative Cooptel, basée à Valcourt, la direction générale nous a fait savoir que selon les données actuelles, l’entreprise prévoit, à l’exception de la ville de Val-des-Sources, que l’ensemble du territoire devrait être complété aux alentours du mois d’octobre prochain.

Disposant déjà de la possibilité d’accès à un service internet haute vitesse dans la ville centre de la MRC des Sources, il s’avère beaucoup plus facile de comprendre la stratégie de configuration du déploiement prioritaire des secteurs ruraux ou éloignés, afin que le plus de foyer et/ou entreprises agricoles de la région puissent en bénéficier.

Qu’à cela ne tienne, cette dernière devrait également voir la fibre optique être déployée en totalité au cours des mois suivants.

Si les prochaines prévisions se révèlent exactes, on ne pourra alors parler que d’un tout petit retard, voire pratiquement futile, lorsque l’on regarde l’ampleur que peut représenter l’implantation et la réalisation d’un projet de cette envergure.