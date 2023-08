Patrouille des sentiers de la MRC des Sources

Val-des-Sources - Le samedi, 15 juillet, les policiers de la MRC des Sources, accompagnés des agents de sentier, ont effectué une patrouille à VTT dans les sentiers de la MRC.

Les droits d’accès aux sentiers étaient vérifiés par les partenaires, alors que les policiers s’assuraient davantage du respect de la Loi sur les Véhicules hors Route (LVHR).

Au total, 25 véhicules ont été interceptés et vérifiés, 3 avertissements émis et 4 constats d’infractions signifiées. Vu la popularité des sentiers de la région et l’accessibilité annuelle, ce type de patrouille sera appelée à être répétée sur une base régulière.