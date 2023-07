Nouveau terrain de pickleball à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor - Le lundi 12 juin dernier, la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor a procédé à l’inauguration officielle du tout nouveau terrain de pickleball à la place des loisirs.

Rappelons que le gouvernement du Québec, par l’entremise du député André Bachand, avait annoncé au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, une aide financière de 10 000 $, accordée à la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor pour la réalisation de ce projet, auquel la MRC des Sources fut également partenaire et dont le coût total s’élève à près de 18 000 $.

L’inauguration a donc eu lieu en présence du maire René Perreault, de l’agente en loisirs, Cindy Yergeau, du député de Richmond, André Bachand, Julie-Pier Bissonnette, agente de développement, ainsi que de Pierre Therrien de la MRC des Sources.

La direction des loisirs nous confirme que le terrain est disponible librement à la population et que des raquettes et des balles sont également mises à la disposition des citoyens afin de pratiquer ou encore pour s’initier à ce sport, qui allie à la fois le tennis, le badminton et le tennis de table.

Créé en 1965 aux États-Unis, ce jeu ne cesse de gagner en popularité depuis quelques années. Pour les personnes intéressées à jouer ou encore obtenir plus d’information sur le sujet, il est possible de prendre contact avec Mme Yergeau en communiquant avec le bureau municipal.