Rue Saint-Georges : des travaux d’asphaltage sont prévus en 2024

Windsor — Plusieurs citoyens se demandent pourquoi la rue Saint-Georges ne fait pas partie des travaux à être réalisés cet été par la Ville de Windsor. La raison est simple : cette rue (route 249) est sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Ainsi, des travaux de planage et d’asphaltage dans le secteur urbain de la route 249, à Windsor, ne sont pas prévus avant 2024.

Les travaux seront localisés entre les rues de la Poudrière et Principale. Ce chantier faisait d’ailleurs partie, en avril dernier, de l’annonce des investissements routiers 2023-2025.

« D’ici la réalisation des travaux d’asphaltage, des opérations de rapiéçage mécanisé sont programmées cet été sur la route 249, à Windsor. Les travaux de rapiéçage manuel et mécanisé visent à maintenir le revêtement de la chaussée jusqu’à ce qu’on procède à une réhabilitation permanente », précise Isabelle Dorais, conseillère en communication et porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable, direction de l’Estrie.

La mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, suit le dossier avec beaucoup d’intérêt. « Ça fait des années que nous exerçons de la pression sur le ministère pour que ces travaux soient réalisés. La Ville de Windsor ne peut pas prendre de l’argent des contribuables pour effectuer des travaux qui doivent être réalisés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Nous mettons de la pression sans arrêt. C’est la même chose pour les lignes où il y a des passages pour piétons » de dire la première magistrate, en mentionnant que le ministère lui avait confirmé cette semaine que les travaux majeurs seront réalisés en 2024.

Route 143

Le ministère interviendra, au même moment, dans le même secteur, sur la route 143, entre le 12e Rang et la rue des Prés, à Val-Joli. Les travaux consistent également à planer la chaussée, puis à ajouter une nouvelle couche d’asphalte.

Au total, les interventions seront réalisées sur une longueur de 6,5 kilomètres. Selon la planification, les travaux devraient s’échelonner sur une période de 10 semaines.

Le débit journalier moyen sur la route 143, à Val-Joli, est de 2800 véhicules, dont près de 8 % de camions. Pour ce qui est du débit journalier moyen, selon le secteur de la route 249, visé par les travaux, il varie entre 6 000 et 14 000 véhicules.