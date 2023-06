Première pelletée de terre de la seconde phase de la route 257

Ham-Sud — L’intersection du chemin Gosford et de la route 257 était le théâtre le lundi 5 juin dernier, de la première pelletée de terre officielle lançant officiellement le début des travaux de la deuxième phase de la réfection de la route.

Rappelons que le gouvernement du Québec avait annoncé, le 29 janvier 2022, qu’il accordait une aide financière maximale de l’ordre de 17,5 M$, afin de soutenir le projet de reconstruction d’un tronçon de la route 257 entre Ham-Sud et Saint-Adrien.

Cette aide financière octroyée à la Municipalité de Ham-Sud provient du Fonds des réseaux de transport terrestre.

Au cours du mois de mai, le conseil municipal de Ham-Sud a octroyé un contrat de 12,3 millions $ à Pavage Centre-Sud du Québec, afin de mener des travaux visant la reconstruction et l’élargissement de la structure de chaussée, ainsi que le pavage de la route sur un peu plus de 8 kilomètres.

« Enfin ! Malgré les annonces qui ont été faites plus tôt cette année, l’apparition de la machinerie sur le terrain rend le projet bien concret. Ça faisait de longues années que l’on attendait la réalisation de ces travaux. Comme pour la plupart des gens de la région, j’ai hâte de voir le résultat final de ce beau projet », mentionne le député de Richmond.

Pour l’évènement, M. Bachand était accompagné du maire de Ham-Sud, M. Serge Bernier, du conseiller et maire suppléant de Saint-Adrien, Francis Picard ainsi que du maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC, M. Hugues Grimard. Ce dernier souligne, quant à lui, toute l’importance que revêt cette route pour l’ensemble de la région.

« La route 257 est une porte d’entrée pour plusieurs activités touristiques d’envergure qui contribuent à notre économie locale. En plus de favoriser des déplacements sécuritaires entre Saint-Adrien et Ham-Sud, la reconstruction de cette route permettra d’accélérer le développement de différents projets. Ça fait plusieurs années que nous travaillons pour que ce projet se concrétise et je suis très fier de l’effort soutenu de mobilisation de l’ensemble de la communauté dans ce dossier. »

Ces travaux, qui étaient attendus depuis fort longtemps des gens de la région, devraient se poursuivre jusqu’au début du mois de novembre.