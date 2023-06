Les cadets de l’armée en période de recrutement

Windsor — La 46e revue annuelle du Corps de Cadets 2950 Val-Saint-François de Windsor s’est tenue le dimanche 21 mai dernier sous la présidence d’honneur de Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

La cérémonie a eu lieu dans la salle du centre communautaire René-Lévesque de Windsor. Les dirigeants ont profité de l’occasion pour souligner la transition entre le commandant sortant, le capitaine Alexandre Côté C.d. et celui qui a pris la relève, soit le capitaine Patrick Dubé.

« Ainsi, je vais commander l’unité locale. Je vais prendre les directions de l’unité régionale pour les faire appliquer au niveau local. Il faut que je m’assure que les officiers sont bien formés pour répondre à l’emploi. Il faudra aussi que je fasse le lien entre le comité civil et le Corps de cadets. Il faut que je m’assure à ce que les jeunes et les parents aient tout ce qu’il faut pour être capable d’évoluer dans l’organisation », précise le capitaine Dubé.

Par ailleurs, la revue a permis de remettre diverses récompenses aux cadets et aux officiers qui se sont distingués au cours de la dernière année. « On parle, par exemple, du meilleur tireur ; de celui qui a fait preuve du meilleur leadership. En plus des trophées, des médailles de mérite sont également accordées », raconte le capitaine Patrick Dubé.

D’ailleurs, la mairesse de Windsor a remis quelques prix et elle a pris la parole dans le but d’encourager ces jeunes qui ont décidé de s’engager.

Pandémie

La pandémie a fait mal à l’organisation. À l’heure actuellement, pendant une période de recrutement, une quinzaine de cadets font partie du Corps 2950. « À cause de la pandémie, nous avons perdu 80 % de nos effectifs. Les jeunes ont alors quitté. Il ne nous restait que sept cadets. D’ailleurs, notre premier mandat est d’augmenter la visibilité du Corps de cadets 2950 », insiste le capitaine Dubé.

Tout jeune entre 12 et 19 ans peut faire partie des cadets de l’armée. « Des jeunes de tout genre peuvent se joindre à nous. Il y en a avec de bonnes qualités sportives ; d’autres qui démontrent des talents de leader. Ceux qui rencontrent certaines difficultés peuvent s’élever tout comme le reste du groupe », de dire le capitaine.

« Nous leur montrons à devenir de bon leader et à gérer des projets et des entreprises. Plusieurs grands hommes et grandes femmes ont passé par les cadets. Pendant l’été, nous les invitons à vivre des expériences hors du commun, comme du canot en rivière. Nous allons leur donner des notions de survie en forêt », termine le capitaine Dubé.