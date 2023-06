La CDC du Val-Saint-François présente sa planification stratégique

Windsor — Profitant de ses Grands Rendez-vous, la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François a présenté sa planification stratégique 2023-2027.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça bouge dans le secteur communautaire.

La rencontre s’est tenue le mardi 23 mai dernier dans les locaux du parc historique de la Poudrière à Windsor.

Pour les quatre prochaines années, cinq grands chantiers seront mis en œuvre.

« Nous sommes mieux financés ; nous avons une meilleure équipe, mieux structurée. D’ailleurs, notre offre de service est plus structurée. Nous serons très présents pour accompagner les organismes dans leur plan stratégique de développement. Nous pouvons donner un coup de main sur leur plan de communication, sur la gouvernance et sur la comptabilité. Il y a beaucoup de changements au sein du secteur communautaire. Il y a du nouveau monde », souligne Diego Scalzo, directeur de la CDC du Val-Saint-François.

Il parle aussi du calendrier de formation qui sera accessible un an d’avance. « Nous prévoyons de sept à huit formations pour la prochaine année. Nous avons plus de budget pour les formateurs. Par exemple, il y aura une formation en santé mentale et d’autres plus techniques sur des logiciels », précise M. Scalzo.

La CDC veut aussi renforcer le tissu social des besoins de base. « Nous avons mis en place un comité sur la sécurité alimentaire. Il y a aussi beaucoup de besoins en santé mentale. C’est revenu en plusieurs occasions. Nous allons placer des efforts de ce côté. Le CIUSSS a de la difficulté à y arriver. Nous allons tenter de lui donner un coup de main », mentionne-t-il.

La CDC souhaite aussi mettre l’accent sur la reconnaissance des travailleurs du secteur communautaire.

« Il y a une pénurie de main-d’œuvre, mais il y a aussi une pénurie de bénévoles. Au sein des organismes communautaires, nous avons de la difficulté à recruter. Nous employons certaines stratégies pour régler ce problème, comme la diminution du nombre de bénévoles sur les conseils d’administration », soutient M. Scalzo.

L’évaluation du travail offert dans les organismes communautaires fait également partie des priorités de la CDC du Val-Saint-François. « Nous allons développer une structure d’évaluation. Il faut trouver les bonnes façons de mieux faire notre travail et avoir plus de plaisir en le faisant », de dire le directeur.