La Ville de Danville adhère aux Fleurons du Québec

Danville — C’est le 25 mai dernier que la Ville de Danville a fait savoir qu’elle se joignait au programme des Fleurons du Québec en tant que ville participante.

D’une durée de trois ans, l’entente d’adhésion permettra à la ville de rejoindre les municipalités d’Ham-Sud, de Saint-Camille et de Saint-Georges-de-Windsor, de même que plusieurs autres centaines de villes, villages et municipalités en province, qui œuvrent tous communément à l’embellissement durable de leur milieu de vie.

« C’est avec une grande fierté que la Ville de Danville vous annonce son adhésion au programme des Fleurons du Québec. La classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert ! En adhérant au programme des Fleurons du Québec, la ville s’engage dans un processus d’amélioration continu du cadre de vie de ses concitoyens et cherche à mobiliser la population autour d’un projet commun d’embellissement du paysage. »

« Nous nous préparons avec enthousiasme à recevoir, au cours de l’été 2023, la visite des classificateurs des Fleurons du Québec. Ceux-ci visiteront 60 % de notre territoire et évalueront les aménagements horticoles et paysagers, qui sont à la vue du public. »

« Nous invitons tous les citoyens à jardiner et fleurir leur environnement dès maintenant, afin de contribuer à l’obtention d’une cote de classification horticole à notre image. Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtelière, les Fleurons du Québec peuvent être affichés aux entrées municipales. »

« Au-delà des retombées économiques attendues, les Fleurons du Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de notre municipalité et de sa population. », faisait notamment état le document explicatif provenant du service des communications à la ville de Danville.

Il s’agit donc d’un retour dans ce programme pour la petite municipalité de la MRC des Sources, alors que celle-ci avait laissée tomber son adhésion en 2020, au profit de la création à l’époque, du concours citoyen Maisons Fleuries.