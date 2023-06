Participation record au tournoi de golf du maire de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le 26 mai dernier se tenait le tournoi de golf annuel du maire de Val-des-Sources, au club de golf de l’endroit.

Sous la présidence d’honneur du nouveau PDG de Tergeo (anciennement Alliance Magnésium) M. François Perras, le coup d’envoi s’est fait avec une température des plus clémentes, peu après l’heure du dîner.

Le tournoi amical présenté en formule shotgun s’est fait en présence de plus de 156 golfeuses et golfeurs, venus généreusement encourager l’activité permettant de recueillir des fonds pour les organismes sans but lucratif du milieu.

Le maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, se disait très heureux du niveau de participation de la part des gens.

« C’est toujours un évènement spécial chaque année, mais j’avoue que l’édition de cette année se démarque, car nous avons atteint un niveau de participation record. Je pense que l’on peut clairement remarquer que la ville se transforme et grandis avec l’arrivée de plusieurs nouveaux partenaires, participants et collaborateurs au tournoi. », de commenter le maire.

Ce dernier ne manqua pas de saluer et remercier François Perras, qui avait d’amblé accepté la présidence d’honneur, a assuré une présence continue en plus d’échanger avec les gens sur place.

« C’est une chance d’avoir pu compter parmi nous le président et chef de la direction de Tergeo Minerals, une entreprise maintenant bien implantée et dont les projets de réalisation s’avèreront des plus structurants pour notre région au cours des prochaines années. », de poursuivre Hugues Grimard.

Il faut dire que la présence de M. Perras aura également certainement permis à plusieurs personnes d’initier un premier contact avec celui qui a pris la tête de l’entreprise en octobre dernier.

Rappelons que les argents amassés au cours de la journée seront redistribués dans la communauté, sous forme d’appuis financiers pour des projets d’attractivités, de dynamisations et de développements du milieu.

Appui de la Sûreté du Québec à l’école La Passerelle

Au cours de la journée, un kiosque de la sureté du Québec était sur place, afin de proposer aux participants, un petit jeu de coups roulés sur vert avec des lunettes simulant une vision de consommation d’alcool excédant la limite permise, lequel donnait accès à un tirage en fin de journée. Ce concept aura assurément eu son attrait, alors que la SQ remettra par cette initiative plus de 1250 $ à l’école La Passerelle de Val-des-Sources.