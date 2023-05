L’Escouade d’accueil offre des activités aux nouveaux résidents

Val-des-Sources – Pour une troisième année, Place aux jeunes des Sources du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs et la MRC des Sources organisent une série d’activités estivales pour faciliter l’intégration des nouveaux résidents dans la Région. Quoi de mieux que de faire connaître les activités culturelles et communautaires locales pour permettre aux personnes fraîchement établies de se sentir enfin chez elles.

En 2023, 4 activités sont proposées et il y a fort à parier qu’une activité hivernale s’ajoutera à cette liste.

Des activités variées pour petits et grands

La programmation 2023 se déroulera dans les municipalités de Saint-Camille, Saint-Georges-de-Windsor, Val-des-Sources et Danville. La sélection d’événements a été déterminée à partir des activités déjà offertes dans les municipalités du début de l’été jusqu’à l’automne. Les activités variées ont été choisies pour convenir autant aux familles qu’aux personnes seules ou en couple.

La première invitation sera pour le dimanche 4 juin en après-midi, pendant le Festival « Masq’alors! » à Saint-Camille.

La deuxième visera plus particulièrement les familles, alors qu’un film d’animation sera projeté le 21 juillet en soirée à la Halte des Horizons de Saint-Georges-de-Windsor dans le cadre des « Vachement Vendredis ».

Le troisième événement fera découvrir un groupe de musique local à l’occasion des « Vendredis au bord du Pit » à Val-des-Sources, le 25 août. Les gens pourront également opter pour une activité plus en nature alors que se tiendra le Festival des oiseaux migrateurs à l’Étang Burbank de Danville vers la fin du mois d’octobre.

Il est à mentionner que ces activités sont sans frais. Les participants pourront profiter de ces occasions pour rencontrer d’autres personnes nouvellement établies dans la région en compagnie des sympathiques agentes de l’Escouade d’accueil.

Pour participer, contactez Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou par courriel [email protected].