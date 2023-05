Ville de Windsor invite les familles à une soirée festive

Windsor — Le comité de la famille de la Ville de Windsor, en partenariat avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, invite les familles pour le traditionnel 5 à 7 du printemps qui aura lieu le vendredi 26 mai au Parc du Centenaire, de 17 h à 19 h.

Pour Daniel Pelletier, conseiller au siège No 3 à la Ville de Windsor et responsable des événements festifs, « il est important que ce soit un événement qui permette de nous réunir et de partager un bon moment, ensemble, de voir des gens que l’on n’a pas vus depuis un certain temps ou même d’accueillir et d’intégrer les nouveaux résidents à Windsor. »

À ce titre, Ana Rosa Mariscal, élue au siège No 1 et responsable du comité de la famille et des aînés, mentionne que « ce 5 à 7 est une occasion de développer et de tisser des liens avec notre voisinage et de faire de belles rencontres. Nous avons bien hâte d’accueillir les familles ! Cet évènement est grandement attendu, car il permet de se retrouver socialiser, passer un bon moment ensemble à l’extérieur ».

À l’occasion de ce 5 à 7 de la famille, de la nourriture et des boissons seront servies sur place.