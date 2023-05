Début des travaux de 1,5 M$ au parc des Pionniers

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est en compagnie du maire Adam Rousseau, des conseillers et de l’entrepreneur que le député de Richmond, André Bachand, a effectué la première pelletée de terre lançant des travaux de réaménagement majeurs au parc des Pionniers à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il s’agit en fait du plus important chantier de l’histoire de Saint-François en ce qui concerne les loisirs.

« Aujourd’hui (lundi), c’est le début officiel des travaux. Nous prévoyons qu’ils seront réalisés en huit semaines. Si tout va bien, nous souhaitons que les jeux d’eau puissent être prêts pour la fête de la Saint-Jean », a lancé le maire de Saint-François.

Entre autres, une patinoire permanente avec des bandes sera installée dans le parc des Pionniers. Cette structure multifonctionnelle servira pour des activités à l’année. Une ombrière sur une dalle de béton deviendra sans doute un lieu de rassemblement. Un nouveau module de jeux sera ajouté. Une pente de glisse verra le jour.

Évalués à 1,5 M$, ces travaux concrétisent une démarche entreprise il y a 10 ans.

« Ce projet de réaménagement, on le travaille depuis longtemps ! C’est nous qui avons le plaisir d’effectuer la pelletée de terre, mais il est aussi le fruit du conseil 2017-2021 qui avait accepté de le présenter au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives de même que celui de 2013-2017 qui a commencé à le travailler avec des jeunes de notre municipalité et le Conseil Sport loisir de l’Estrie », indique Adam Rousseau.

Bénéficiant d’une aide financière de 413 000 $ provenant du gouvernement du Québec et d’une somme identique accordés par le gouvernement du Canada, la municipalité a donc pu mettre en branle ce chantier

Au départ, le projet était évalué à 1,2 M$. Avec l’inflation, les coûts ont grippé à 1,5 M$. « Nous avons donc demandé l’aide du gouvernement du Québec pour nous aider à défrayer ces dépassements de coûts. On nous dit que c’est en marche », de dire le premier magistrat.

« C’est avec une grande fierté que je participe au lancement du projet de réaménagement du parc des Pionniers. Intitulée Recréons notre parc, cette initiative permettra d’améliorer l’espace de façon importante afin de créer un milieu de vie propice à la pratique de l’activité physique et à l’adoption de modes de vie sains. On ne peut que saluer la réalisation de ce projet qui s’inscrit dans une volonté de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton d’actualiser son offre de service en activités récréatives, sportives et de loisirs », conclut le député Bachand.