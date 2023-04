Journée de patrouille avec un élu

Saint-Camille — À la suite d’une demande de la municipalité de Saint-Camille et une initiative de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources, le mardi 25 avril fut marqué par une journée de patrouille policière avec le maire de la municipalité, Philippe Pagé.

Une journée appréciée, autant par l’élu de Saint-Camille que par le policier parrain de la municipalité.

Il y a une présentation du véhicule patrouille ainsi que de ses équipements et une présentation du poste de la MRC des Sources et des divers intervenants (enquêtes, PIMS et personnel civil).

Ensuite, il y a une visite du centre de gestion des appels de Sherbrooke incluant une rencontre avec les responsables de l’escouade régionale mixte ainsi que la section des crimes majeurs de l’Estrie.

Le tout pour terminer avec une opération en matière de sécurité routière et une brève intervention.

Une rencontre permettant de mieux comprendre la réalité de tout un chacun ainsi que de solidifier le partenariat entre la municipalité et son corps de police.