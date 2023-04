Une 86e exposition teintée de succès pour le cercle de Fermières de Danville

Danville - Les 21 et 22 avril dernier, le cercle de Fermières de Danville tenait pour une 86e fois, son exposition annuelle de créations artisanes.

Au terme des deux journées d’activités, l’organisme aura vu pas moins de 250 personnes se présenter à la grande salle du centre communautaire Mgr Thibault, pour venir contempler les quelques 271 items en exposition.

Selon les dire de Mme Sylvie Croteau, responsable des communications et du recrutement pour les Fermières danvilloises, cela fut une très belle fin de semaine pour l’organisme et ses membres, alors que bon nombre de personnes se sont déplacées pour venir à l’exposition durant les journées du vendredi et du samedi, alors que le souper spaghetti qui suivit la fermeture en après-midi le 22, fut tout aussi couronné d’un succès de participations.

Quant à la traditionnelle soirée bingo, celle-ci n’aura certes pas perdu en popularité avec plus de 80 personnes inscrites.

Mentionnons également la présence vendredi de plusieurs dignitaires, lors de la coupe protocolaire du ruban qui marquait officiellement l’ouverture de l’édition 2023.

Participait donc fièrement à l’événement en compagnie de la présidente, Mme Agathe Boissonneault et de quelques fermières organisatrices, messieurs les députés Alain Rayes et André Bachand, de même que la mairesse de la ville de Danville, Mme Martine Satre.

C’est donc un bilan plus que positif que dresse le comité organisateur de cette 86e édition de l’exposition annuelle du cercle de Fermières de Danville.