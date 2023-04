Il n’y a pas eu de tentative d’enlèvement à Windsor

Windsor — Contrairement aux allégations lancées sur Facebook, il n’y a pas eu de tentative d’enlèvement sur la 5eavenue à Windsor mercredi dernier.

Après enquête, la Sûreté du Québec en est venue à cette conclusion.

Hier, pourtant, la SQ prenait très au sérieux cette « tentative d’enlèvement » d’une jeune fille de douze ans.

« La Sûreté du Québec enquête présentement sur un événement survenu hier en fin d’après-midi à Windsor. Selon les premières informations, une jeune fille aurait été abordée sur la 5e avenue à Windsor. Pour le moment, on est toujours en validation et en cueillette d’informations en ce qui concerne la nature de cet événement pour voir exactement ce qui s’est produit. Plusieurs personnes ont été et seront rencontrées à cet effet », avait mentionné la SQ dans un communiqué publié jeudi.

Les médias se sont emparés de cette malheureuse nouvelle à partir d’une simple publication Facebook.

La Ville de Windsor a promptement réagi en publiant un communiqué.

L’école a envoyé une lettre aux parents des élèves. « Nous souhaitons vous informer qu’hier un individu aurait approché un élève dans une zone scolaire à Windsor. Cette situation est présentement sous enquête policière. Depuis ce matin, nous collaborons étroitement avec la Sûreté du Québec pour assurer la sécurité des élèves. D’ailleurs, une présence policière accrue était présente ce matin aux abords de l’école. La Sûreté du Québec sera également présente sur l’heure du diner et à la fin de la journée d’école. Demain également, la Sûreté du Québec nous confirme que les policiers seront présents lors des déplacements entre la maison et l’école », a écrit la direction de l’école Saint-Philippe.

Il faut donc rester prudent en rapport à des informations publiées sur Facebook tant que les allégations ne soient validées par la police et par les médias.