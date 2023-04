Trans-Appel change sa façon de percevoir le coût des transports

Val-Saint-François —Dans le but de rendre ses pratiques équivalentes à ce qui se fait dans le domaine du transport de personnes, Trans-Appel modifiera à compter du 1er mai 2023 la façon de percevoir le coût des passages lors d’un transport.

Dorénavant, tous les transports devront être payés lors de l’entrée dans le minibus.

« Actuellement, il est possible de se faire facturer à la fin du mois pour un utilisateur du transport. C’est une pratique qui n’existe dans aucun domaine. Dans n’importe quel mode de transport, on paye à l’utilisation. Si on va au cinéma, on paye avant d’entrer », souligne Denis Verreault, directeur général de Trans-Appel et coordonnateur du STC des Sources.

Selon lui, dans un souci d’efficacité, Trans-Appel n’acceptera pas de faire crédit, ou préparer des factures mensuelles pour les particuliers. « Cette nouvelle procédure est déjà une pratique normale dans les autres services de transport », mentionne-t-il.

« C’est juste pour ramener nos pratiques d’affaires à ce qui se passe dams tous les domaines, particulièrement dans le monde des transports », soutient M. Verreault.

Seuls les organismes, les compagnies ou services gouvernementaux payant pour des usagers pourront se prévaloir d’une facturation mensuelle pour leurs bénéficiaires.

« Ça fait deux mois que je suis en poste et j’ai été surpris par cette pratique de facturation aux particuliers. C’est un des premiers gestes que je pose. Nous voulons ainsi rendre la gestion de l’entreprise plus efficace chez Trans-Appel », de dire le directeur général.

Les personnes profitant de cette facturation recevront un avis avec leur facture du mois de mars et du mois d’avril indiquant que le nouveau mode de paiement entre en vigueur dès le 1er mai.

Il en coûte 4 $ en argent pour un transport dans la MRC du Val-Saint-François. À L’extérieur de ce territoire, c’est 9 $. Le coût des coupons est de 80 $ pour 20 et de 160 $ pour 40 coupons. À l’extérieur de la MRC, c’est 72 $ pour huit coupons.

« C’est tout simplement une mise à jour de nos pratiques par rapport à ce qui se fait dans le domaine », termine M. Verreault.