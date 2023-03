En deux ans, 263 chevreuils tués sur les routes du Val-Saint-François

Val-Saint-François – En deux ans, pas moins de 263 cerfs de Virginie ont trouvé la mort sur les routes du Val-Saint-François.

Selon les chiffres fournis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en 2021, il y a eu 130 collisions impliquant un chevreuil ; en 2020, c’est à peu près le même nombre, soit 133.

« En Estrie, le cheptel de cerfs de Virginie est l’un des plus importants, sinon le plus important au Québec. Chaque incident impliquant un animal de la grande faune et qui fait l’objet d’un rapport d’accident est répertorié dans notre banque de données », souligne Isabelle Dorais, conseillère en communication et porte-parole du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Bien qu’il y ait plusieurs accidents en Estrie, la très grande majorité de ceux-ci causent des dommages matériels seulement. « En 2021, près de 95 % des accidents impliquant la grande faune ont causé des dommages matériels seulement (1113 sur 1177), deux accidents avec blessés graves, 62 accidents avec blessés légers », précise Mme Dorais.

Les risques de collisions demeurent présents malgré la mise en place de mesures pour réduire le nombre de collisions avec la grande faune. La meilleure protection contre ce type d’accident demeure la vigilance des conducteurs.

Afin d’éviter des collisions, les automobilistes sont invités à respecter certaines consignes. « Si vous voyez un panneau de signalisation, c’est que le risque est réel que des cervidés soient présents aux abords de la route. Soyez vigilant et respectez les limites de vitesse », de dire la porte-parole.

Elle demande aussi de redoubler de prudence durant les périodes du jour considérées comme périodes où le danger de heurter un animal est le plus grand, soit l’aube et le crépuscule, et ce, particulièrement en juin et en juillet, ainsi qu’en octobre et en novembre.

« Soyez spécialement attentif dans les secteurs où la visibilité est réduite en raison de la présence de courbes, de pentes ou de végétation dense en bordure de la route », ajoute Mme Dorais.

Les automobilistes doivent ralentir immédiatement s’ils soupçonnent la présence de cervidés aux abords de la route. Ces animaux sont nerveux et imprévisibles : ils peuvent très rapidement surgir sur la chaussée.

« En actionnant vos freins à plusieurs reprises, signalez la présence de cervidés aux conducteurs qui vous suivent. Rappelez-vous que les cervidés se déplacent souvent en petits groupes, particulièrement dans le cas du cerf de Virginie », mentionne la conseillère en communication.

Il ne faut jamais effectuer de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un cervidé au dernier moment : un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, ralentissez et freinez progressivement.