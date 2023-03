Un deuxième rendez-vous des partenaires s’organise dans le Val-Saint-François

Richmond – La MRC est heureuse d’annoncer la tenue d’un deuxième rendez-vous des partenaires dans le cadre de sa démarche stratégique pour le territoire. Les partenaires du milieu sont attendus le mercredi 22 mars prochain, au Centre d’Art de Richmond. Les gens ont jusqu’au 20 mars pour s’inscrire.

Une première étape de consultation a été réalisée, durant laquelle plusieurs idées ont été discutées. D’abord, lors de la Journée des partenaires, à laquelle 140 personnes ont participé, suivi de la consultation publique en ligne, qui s’est déroulée entre décembre 2022 et janvier 2023.

Certaines orientations et priorités rassembleuses émergent de cette grande étape de réflexion collective. Afin d’en partager les résultats et de définir les moyens qui permettront de travailler ensemble dans le sens des orientations et priorités, les partenaires du milieu sont conviés à un deuxième rendez-vous des partenaires le 22 mars prochain.

La participation à ce rendez-vous est sur inscription, compte tenu du nombre limité de places.

Pour s’inscrire, visitez la section démarche stratégique sur le site Internet de la MRC : www.val-saint-francois.qc.ca.

Date : mercredi 22 mars

Heure : 9 h à midi

Lieu : Centre d’art de Richmond, 1010 Rue Principale Nord, Richmond (Qc)

Pour plus d’informations sur la démarche stratégique, écrivez à [email protected].