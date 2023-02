La MRC du Val-Saint-François débute ses activités auprès des personnes issues de l’immigration

Windsor — Grâce à une aide obtenue dans le cadre du programme Accueillir en français de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en collaboration avec le gouvernement du Québec, diverses initiatives auront lieu dans le Val-Saint-François afin de favoriser les échanges interculturels en plus de permettre aux nouveaux arrivants de pratiquer leur français.

La MRC compte un nombre grandissant de personnes issues de l’immigration qui s’établissent dans notre région. À l’aide d’un calendrier d’activités d’animation variées, diverses occasions de rencontres seront offertes dans les quatre coins du territoire. L’agente d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants de la MRC et l’agente de Place aux jeunes du Carrefour jeunesse emploi du comté de Johnson souhaitent ainsi accueillir les nouveaux résident.es pour qu’ils et qu’elles puissent créer des liens et s’enraciner dans leur communauté d’accueil, mettant de l’avant la langue française.

La première activité consiste à réaliser une tournée des municipalités afin d’aller à la rencontre des personnes immigrantes. D’autres activités suivront, telles que des séances d’information portant sur l’accueil et le français au cœur de l’intégration des immigrants et nouveaux résident.es du Val, des ateliers sur l’importance de la langue française et l’accueil des personnes immigrantes en entreprise et en milieu social, des activités liées à la bonne pratique de la langue française, des activités de réseautage, et différents jeux et activités de socialisation en français auprès des personnes immigrantes. Il y aura aussi une offre de service d’accompagnement personnalisé en entreprise.

L’invitation est lancée à la population, aux personnes issues de l’immigration et aux entreprises du Val à communiquer avec Heureuse Naomie Bengue Banguitoumba, agente d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants à la MRC, pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, par courriel à [email protected], ou par téléphone au 819 826-6505, poste 225.