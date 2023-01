Le BAPE tiendra une audience publique

Estrie —Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra une audience publique sur le projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford.

Le territoire visé par le projet de modification de la limite du parc national du Mont-Orford est localisé dans les MRC du Val-Saint-François et de Memphrémagog. Il se situe à l’intérieur des limites des municipalités de canton d’Orford, de Melbourne et de Racine, de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton et de la ville de Sherbrooke. Il se trouve majoritairement au nord du parc national actuel et s’étend sur un axe nord-sud d’une quinzaine de kilomètres.

Ce projet prévoit principalement l’ajout d’environ 45,6 kilomètres carrés de terrains acquis par le gouvernement du Québec à la superficie actuelle du parc afin d’atteindre une zone d’aire protégée d’approximativement 105 kilomètres carrés. Le projet propose également le retrait de six parcelles de terrains, totalisant 0,02 kilomètre carré, qui serait cédées à la municipalité du canton d’Orford aux fins d’utilité publique.

En plus de répondre prioritairement à une vocation de conservation, ce projet a aussi pour mission de mettre en valeur le parc national du Mont-Orford et de le rendre davantage accessible à la population, notamment pour la pratique d’activités récréatives, telle que la randonnée pédestre, ou nautique, grâce à la location d’embarcations.

Les détails et les modalités de l’audience publique sur le projet seront prochainement diffusés par le BAPE. Son mandat prévoit le dépôt du rapport d’audience au plus tard le 30 juin 2023.

Le projet émane d’une décision prise en 2006 par le gouvernement du Québec avec l’adoption de la Loi permettant d’assurer l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la préservation de la biodiversité de territoires limitrophes et le maintien des activités récréotouristiques.

Cette loi prévoyait l’agrandissement du parc national pour compenser le retrait du centre de ski alpin et du terrain de golf. Le gouvernement a ensuite annulé l’appel d’offres concernant la vente de ces terrains en 2007 et les a réintégrés dans le parc national en 2010, tout en conservant l’objectif d’en agrandir la superficie.