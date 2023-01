Windsor — « Emmy nous a quittés paisiblement en début d’après-midi (lundi). Je t’aime mon rayon de soleil. »

C’est en ces termes qu’Éric Pruneau, le père de la jeune femme qui souffrait d’un cancer rare et incurable, a annoncé sur Facebook le décès de sa fille à la communauté.

Et les sympathies ont défilé de toute part sur le Web… « Aucun mot n’est à la hauteur de la douleur que vous pouvez éprouver actuellement. Je suis de tout cœur avec vous et vous souhaite mes plus sincères sympathies. Repose en paix belle Emmy », écrit Martine McConnell.

Bénéficiant des soins palliatifs, Emmy a pu faire ses adieux à ses amis, samedi soir, alors qu’elle était de retour temporairement chez elle à Windsor.

« C’était un événement très touchant et très réussi. Il y avait beaucoup d’amour qui entourait cette soirée », de dire Éric Pruneau.

Annie Lussier, une proche de la famille d’Emmy, qui a également perdu sa fille, Sarah-Ève Fontaine, en 2016, des suites de la fibrose kystique, est à l’origine de cette cérémonie improvisée.

Lors de la soirée, les services d’urgences ont également voulu faire sentir leur appui en se présentant là où habite Emmy. Sirènes et gyrophares en fonction, les policiers, les pompiers et les ambulanciers ont rendu hommage à la jeune femme, qui, selon plusieurs, a su garder le sourire malgré les circonstances.

« Il y a quelqu’un proche de la famille qui a décidé d’offrir cette opportunité de dire un dernier au revoir à Emmy samedi en début de soirée. Ayant été présents lors de plusieurs activités pour soutenir la jeune femme dans sa lutte contre la maladie, nous avons accepté d’être présents avant qu’elle ne reparte en soins palliatifs », raconte avec émotion le capitaine Carl Bourget, de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Depuis quelques mois, Emmy avait pu réaliser quelques rêves grâce à la générosité de la population de la région.