La population du Val-Saint-François a jusqu’au 16 janvier pour participer à la consultation publique en ligne

Val-Saint-François —La consultation publique en ligne effectuée dans le cadre de sa démarche stratégique est en cours jusqu’au 16 janvier 2023. La population du Val-Saint-François est invitée à participer en grand nombre pour donner son opinion et même faire des propositions sur des sujets comme le transport, la santé, l’agriculture, l’urbanisation, les services de proximité, l’environnement et bien d’autres.

Plusieurs personnes ont déjà visité la plateforme, répondu aux questions et émis des commentaires forts intéressants. Il est encore temps de participer. La consultation est accessible à l’adresse suivante : https://monvaljyvois.cocoriko.org/, dans la section Démarche stratégique du site Internet de la MRC du Val-Saint-François.

« Le principe de la plateforme est de créer un lieu d’interaction entre les gens. Il faut retourner visiter la consultation régulièrement pour y lire les nouveaux commentaires et les nouvelles propositions. Et pourquoi pas créer la discussion autour d’un thème d’intérêt », précise Geneviève Giasson, directrice générale de la MRC du Val-Saint-François.

Les sujets abordés dans la consultation visent à prendre le pouls de la population sur les orientations à considérer pour le développement futur de notre territoire. Ils visent aussi à évaluer les habitudes de vie et les préoccupations de notre communauté.

« Nous qui vivons ou travaillons dans le Val, nous souhaitons tous et toutes un milieu de vie agréable et un développement durable. Cette consultation publique est une belle occasion d’exprimer notre vision et nos idées. Est-ce qu’il y a des éléments que nous devons préserver, acquérir, développer ? Est-ce que notre milieu facilite nos transitions de vie, de la petite enfance à l’âge de la retraite ? La parole est à nous, citoyens et citoyennes du Val. », renchérit Geneviève Giasson, elle-même résidente du Val-Saint-François.

Pour en savoir davantage sur la démarche stratégique du Val-Saint-François, consultez le site Internet de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca.