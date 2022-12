Les propriétaires forestiers fiers de contribuer à la vie économique d’ici

Le Sud du Québec figure parmi les régions qui ont la plus importante production forestière privée à l’échelle de la province. Au total, plus de 15 700 propriétaires forestiers y sont fièrement implantés. Chaque année, c’est près de 24 000 voyages de camions de bois bien remplis qui sont récoltés de manière durable et acheminés à l’usine.

Nos propriétaires forestiers contribuent de fait à générer plus de 570 M$ en retombées économiques, qui sont réinjectés dans l’économie locale et renforcent le dynamisme de la région.

Depuis plus d’une dizaine d’années, le prix du bois d’œuvre en quincaillerie a explosé, sans que cela ne se reflète dans les revenus de nos propriétaires forestiers. Il faut dire que l’industrie forestière s’est fortement consolidée, si bien qu’aujourd’hui, cinq scieries achètent près de 90 % du bois de sciage de sapin-épinette mis en marché dans le Sud du Québec, ce qui laisse peu de place à la concurrence.

Dernièrement, les propriétaires forestiers d’ici ont franchi une nouvelle étape historique. Par le biais de leurs délégués élus, ils ont officiellement adopté un règlement visant à instaurer une mise en marché collective de leur bois de sciage de sapin-épinette.

En se regroupant et en parlant d’une seule voix lorsque viendra de négocier le prix de leur matière première, ceux-ci aspirent à rééquilibrer le rapport de force dans la filière forestière et peuvent espérer enfin recevoir une part plus juste de la richesse qu’ils contribuent à créer.

C’est une excellente nouvelle pour les propriétaires forestiers de notre territoire, mais aussi on pour l’ensemble de la région. Car quand les artisans de nos forêts privées sont traités de manière équitable, tout le monde y gagne.

Texte par André Roy, président du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec