Ne faites pas de cadeaux aux voleurs de véhicules

Estrie – Les policiers de la Sûreté du Québec (S.Q.) desservant les régions de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec, ayant constaté, durant la dernière année, plusieurs cas de vols de véhicules, souhaitent rappeler quelques conseils de prévention à la population demeurant sur leur territoire et autour du Grand Montréal. La majorité des cas rapportés concernent des véhicules utilitaires sport (V.U.S.), des 4x4 style « Jeep », ou des camionnettes style « pick-up » de luxe et récentes.

• Il est important de toujours verrouiller les portières de votre véhicule, fermer vos fenêtres, toit ouvrant et ne laisser aucun objet de valeur à la vue, même lorsque votre véhicule est garé au domicile ;

• Évitez de laisser vos clés, certificats d’assurance et d’immatriculation dans le véhicule ;

• À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d’entrée et de préférence rangez-les dans un boîtier en métal, surtout si votre véhicule est muni d’un système électronique (bouton-poussoir) pour démarrer la voiture ;

• Ne laissez jamais votre véhicule en fonction sans surveillance ;

• Garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé ;

• Sachez qu’il existe certains moyens pour empêcher le vol de véhicule ou favoriser le repérage d’un véhicule volé, variant selon les budgets : placer un autre véhicule devant pour bloquer la sortie, installer une barre de sécurité antivol sur le volant, faire marquer les pièces du véhicule ou faire installer un système de repérage pour retracer un véhicule volé. À ce sujet, vous pouvez vous informer auprès de votre compagnie d’assurance.

Pour obtenir de l’aide immédiate ou signaler un vol

• Urgence : 9-1-1 ;

• Municipalités desservies par la S.Q., composez le 310-4141 ou *4141 (téléphonie cellulaire) ;

• Service de police local.