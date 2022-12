Visite dans les coulisses des préparatifs en vue de la première bordée de neige

Estrie — Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a convié les médias au Centre de services de Sherbrooke jeudi afin de montrer toutes les actions qu’il a entreprises pour se préparer à la première bordée de neige significative, prévue au cours des prochains jours dans la région.

Les journalistes sur place ont pu constater que les équipes du Ministère sont prêtes à faire face à l’hiver et que rien n’est laissé au hasard : l’abri à sel est rempli au maximum de sa capacité, les camions d’entretien sont prêts à être déployés sur le réseau et les équipes sont sur un pied d’alerte.

Lors de la visite, une attention particulière a été accordée pour sensibiliser la population aux nombreux angles morts des véhicules de déneigement. « Pour différentes raisons, des automobilistes semblent oublier combien il est dangereux de rouler à proximité des véhicules effectuant l’entretien des routes, souligne la conseillère en communication, Isabelle Dorais. Lorsque vous vous trouvez derrière une déneigeuse, ralentissez, maintenez une bonne distance et ne tentez surtout pas de la dépasser, à moins que ce soit sécuritaire de le faire. »

Toutes les mesures sont mises en place afin de permettre aux usagers de la route d’effectuer des déplacements sécuritaires et efficaces. De plus, des efforts sont consacrés à développer des outils technologiques innovants et à implanter les meilleures pratiques.

Le Ministère assure que, dès le début des précipitations, les équipes spécialisées seront à l’œuvre pour effectuer les opérations d’entretien et de déglaçage requises afin de sécuriser le réseau et de minimiser les répercussions sur les déplacements.

Au cours des prochains jours, les conditions routières pourraient varier très rapidement, ce qui nécessitera une vigilance accrue de la part des automobilistes. Les personnes qui prendront la route devront faire preuve d’une grande prudence et adapter leur conduite. Le Ministère leur rappelle l’importance de s’informer de l’état des routes sur les différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et de planifier leurs déplacements.

Faits saillants

L’ensemble du réseau du Ministère compte plus de 31 000 kilomètres de routes à déneiger. o La région de l’Estrie compte à elle seule 2 800 km de routes.

En période hivernale, plus de 1 700 camions sont affectés à l’entretien du réseau du Ministère.

o De ce nombre, près de 270 sont des camions opérés par le Ministère et plus de1430 le sont par les prestataires de services, les municipalités et les communautés autochtones.

o À l’échelle régionale, on dénombre 130 camions en Estrie.

En 2021-2022, le Ministère a utilisé près de 850 000 tonnes de sels de déglaçage et près de 1 100 000 tonnes d’abrasifs sur les routes sous sa responsabilité.

o En ce qui a trait à l’Estrie, plus de 55 000 tonnes de sels de déglaçage et

60 0000 tonne d’abrasifs ont été épandues dans la région l’hiver dernier.

o Les abrasifs utilisés par le Ministère sont constitués de sable tamisé, de pierre concassée ou de gravier concassé.