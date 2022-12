Hebdos Québec fait l’acquisition de Réseau Sélect

Laval – Hebdos Québec, un regroupement de propriétaires d’hebdomadaires indépendants francophones, se porte acquéreur de Réseau Sélect, le plus grand réseau publicitaire pour la presse hebdomadaire francophone au Canada, propriété de TC Transcontinental depuis janvier 2012.

Ce faisant, TC Transcontinental cède l’ensemble des actifs de Réseau Sélect à l’association à but non lucratif qui comptent principalement la plus importante maison de représentation de ventes publicitaires nationales pour la presse hebdomadaire francophone du Canada et un service d’annonces classées pour le Québec.

Fort de 75 médias membres répartis à travers la province, Hebdos Québec se dote de moyens essentiels et d’envergure pour optimiser sa gestion des coûts de représentation et son offre publicitaire nationale en marge de la transformation numérique et pour répondre aux nouvelles réalités du marché.

« Le défi est de taille, mais il s’agit d’une opportunité en or pour notre association et nos membres de nous positionner avantageusement sur l’échiquier de représentation au niveau national, tant au niveau imprimé que numérique », de commenter Benoit Chartier, président du conseil d’administration d’Hebdos Québec.

À cette fin, l’association se dotera d’un comité conseil formé de quelques membres de la trentaine de propriétaires indépendants d’hebdomadaires afin d’établir les nouvelles règles de fonctionnement de l’agence et d’en suivre le développement. Ce comité agira sous l’égide même du conseil d’administration d’Hebdos Québec.

« Nous sommes persuadés que la vente de Réseau Sélect à Hebdos Québec représente la meilleure avenue pour contribuer à la pérennité de la presse locale et régionale et maintenir un service de qualité pour les annonceurs, en favorisant la proximité avec les communautés qu’ils desservent, souligne Pierre Deslonchamps, vice-président principal, Québec et Atlantique chez TC Imprimeries Transcontinental. Nous tenons à remercier tous nos employés qui au fil des ans ont fait preuve de professionnalisme pour servir avec dévouement notre clientèle fidèle. »

M. Chartier ajoute qu’une telle acquisition permettra également à ces médias de mieux concurrencer les géants du Web, que sont notamment Facebook et Google, à l’heure d’une sortie de pandémie marquée par de nombreuses fermetures de commerces locaux et de changements dans l’écosystème entrepreneurial. « Nos membres seront davantage en mesure de relever plus efficacement leurs défis et enjeux d’entreprise de la presse écrite en lien avec la transformation numérique. »