Quelque 36 % des PME aux prises avec des «employés fantômes», déplore la FCEI

MONTRÉAL — C'est au tour des PME de dénoncer le phénomène des employés fantômes ou «ghosting», ces personnes fraîchement embauchées qui ne se présentent carrément pas au travail ou qui quittent peu de temps après avoir été embauchées.

Une consultation menée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) auprès de ses membres PME révèle que 36 % des propriétaires disent avoir embauché des candidats qui ne se sont jamais présentés au travail ou qui ont cessé de se présenter peu de temps après avoir commencé à travailler.

En entrevue jeudi, Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales pour la FCEI, a indiqué que ce phénomène des employés fantômes touche tous les secteurs dans toutes les régions. Il est cependant moins important pour les emplois plus qualifiés, plus spécialisés.

Le propriétaire de PME, qui aura consacré du temps et de l'énergie à recruter du personnel, à faire des entrevues, voire à préparer une formation, se trouvera alors face à un candidat qui ne répond plus au téléphone, ni à ses courriels, ni à ses messages textes, et ce, parfois sans explications.

Cela cause inquiétude et frustration chez les dirigeants de PME dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, fait valoir M. Guénette.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne